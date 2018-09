Prezydent do Wielowieyskiej: Jesteście Państwo dziennikarzami? Really?!

Zdjęcie Andrzeja Dudy, który na stojąco podpisuje umowę o partnerstwie strategicznym przy biurku Donalda Trumpa stało się przedmiotem licznych negatywnych komentarzy. Chodzi o zdjęcie z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu udostępnione przez Donalda Trumpa. Widać na nim, jak prezydenci podpisują nową umowę o partnerstwie strategicznym. Komentatorzy zwracali uwagę, że przywódca Stanów Zjednoczonych siedział, podczas gdy Andrzej Duda musiał podpisać dokumenty na stojąco.

Do sprawy odniósł się sam prezydent Andrzej Duda, publikując na Twitterze swój komentarz. "Szyderstwa i napad lewackich mediów oraz niektórych polityków i komentatorów, o znanych poglądach, pokazują sukces wizyty Waszyngtonie. Gdyby tak nie było to by ją przemilczeli jako nieważną. Dziękuję za te wyrazy uznania!" – napisał.

Do tweeta prezydenta odniosła się m.in. Dominika Wielowieyska z "Gazety Wyborczej" i TOK FM. "Prezydent, mówiąc o lewackich mediach przejmuje język Krystyny Pawłowicz i nacjonalistycznych trolli. To nie przystoi głowie państwa. A pretensje PAD powinien mieć do administracji Donalda Trumpa, która ujawniła to zdjęcie" – napisała. Dziś odpisał jej prezydent. "A może, Pani Redaktor, coś o merytorycznej stronie tej wizyty w USA? Ford Trump, North Stream 2, Three Seas Initiative, Visa Waiver Program for Poland - o tym rozmawialiśmy. W mediach za oceanem o tym piszą i dyskutują. A u nas? Jesteście Państwo dziennikarzami? Really?!?" – napisał na Twitterze Andrzej Duda.