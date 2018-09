Lubnauer krytykuje prezydenta za deklarację, której... nie czytała. "Słyszałam wypowiedzi"

– Polsko-amerykańska deklaracja wytycza nowe ścieżki na przyszłość - zacieśniania współpracy militarnej, w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, w dziedzinie szeroko pojętego biznesu, także w kontekście współpracy w ramach Trójmorza – mówił w USA prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do podpisanej deklaracji. Opozycja w Polsce próbowała zbagatelizować podpisaną w USA deklarację, twierdząc, że nie wnosi ona niczego nowego.

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer w Radiu Plus oceniła, że "jest ona mniej ostra". – Jak to nie ma nic nowego? Nord Stream 2 jest w tamtej deklaracji? Czytała ją pani? – dziwił się prowadzący Jacek Prusinowski. – Słyszałam wypowiedzi i czytałam omówienia. Samej deklaracji jej nie czytałam. Byłam w Elblągu, Olsztynie i trasie cały dzień – mówiła Lubnauer. – Opozycja krytykuje wizytę prezydenta, a przewodnicząca partii opozycyjnej mówi, że nie czytała deklaracji. To niepoważne – drążył dziennikarz. – Musze przyznać, że wczoraj zamiast poświęcić czas na czytanie, poświęciłam czas na spotkanie z mieszkańcami Elbląga i Olsztyna. Nawet polityk ma dobę złożoną tylko z 24 godzin – ripostowała przewodnicząca Nowoczesnej.