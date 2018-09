Wpadła konkubina "Słowika"

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej między innymi przez Sebastiana W, w której strukturach funkcjonował Andrzej Z. pseudonim Słowik. W toku tego postępowania w wyniku czynności procesowych ustalono fakt utrudniania postępowania przez Andrzeja Z. poprzez przekazywanie poleceń dotyczących funkcjonowania grupy przestępczej swojej konkubinie – Marcie M.



Zatrzymania dokonali 11 września 2018 roku funkcjonariusze Zarządu CBŚP w Szczecinie. Kobieta usłyszała trzy zarzuty. Marta M. podejrzana jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Miało to miejsce co najmniej od 1 stycznia 2016 roku do 11 września 2018 roku w Warszawie i innych miejscowościach na terenie Polski. W ramach tej działalności podejrzana między innymi wykonywała polecenia Andrzeja Z. dotyczące przestępczej działalności, koordynowała obrót kokainą w znacznych ilościach, przekazywała członkom grupy informacje dotyczące przestępczych działań, a także podejmowała różne działania w celu utrudnienia prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Prokurator zarzucił Marcie M. ponadto, że w ramach zorganizowanej grupy przestępczej podejmowała szereg różnych działań mających na celu utrudnienie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie. Działania te były ukierunkowane na to, aby określone osoby, w tym Andrzej Z. ps. Słowik, Krzysztof O. ps. Kręcony, Leszek D. ps. Wańka, Sławomir F., Filip F., Janusz P. ps. Parasol oraz Artur R. ps. Pinokio, uniknęły odpowiedzialności karnej za popełnione przez nich przestępstwa.

Marta M. podejrzana jest ponadto o branie udziału w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci kokainy o wadze co najmniej 1,2 kilograma. Za sprzedaż tych narkotyków otrzymała ona środki w kwocie co najmniej 35 tysięcy euro.

Dotychczas w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie prokuratorskie zarzuty usłyszało 71 osób. Wobec 14 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.