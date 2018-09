Guział: PiS to najbardziej lewicowa partia w Polsce

"Jeżeli chodzi o tę wrażliwość społeczną, troskę o człowieka, o to żeby nie odzierać ludzi z godności, żeby właśnie pamiętać o tych, którzy byli przez całe lata, całe dekady zapomniani to tak, to jest najbardziej lewicowa partia w Polsce" – ocenił Guział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Jego zdaniem o tym fakcie "mówią wszyscy", nawet politycy SLD. Guział przyznał przy okazji, że "współczuje" działaczom Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdyż jego zdaniem są zupełnie pogubieni. "Ta partia ma jakiś problem sama ze sobą, ponieważ nikt z tą partią nie chce współpracować" – stwierdził polityk.

Guział skrytykował również kandydata SLD na prezydenta Warszawy Andrzeja Rozenka, który w 2015 rok "wiernie służył PO", a nie dostał od w zamian żadnego mandatu. Guział skrytykował go za to, że będąc lewicowym politykiem głosował za podwyższeniem wieku emerytalnego.

"Zedrzyjmy te szyldy"

Polityk podkreślił, że nie ma zamiaru w przyszłości startować w wyborach parlamentarnych z ramienia PiS, gdyż jest politykiem samorządowym. Guział ponadto podkreślił, że wybory do rady miasta i do sejmików są polityczne, ale już wybory do rady dzielnicy takie nie są i dlatego w tym wypadku poleca głosowanie na listy niepartyjne.

Z kolei wybory na prezydenta Warszawy są wyborem "konkretnego człowieka", a tutaj Patryk Jaki jego zdaniem prezentuje się o wiele lepiej od Rafała Trzaskowskiego. "Zedrzyjmy te szyldy Platforma, PiS, spójrzmy kto z tych dwóch kandydatów jest bardziej doświadczony, bardziej ambitny, kto ma wizję Warszawy, komu się bardziej chce" – mówił Guział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

