Trzmiel: Doceniam premiera za to, że zdecydował się spotkać z prof. Gersdorf

– Premierowi trzeba oddać to, że pomimo ciągłego sprzeciwu, wyciąga rękę do zgody. Odpowiedź znowu brzmi – nie. Nie, bo ja jestem prezesem i moja racja jest mojsza – podkreślał Trzmiel. – Ja tu jestem prezesem i przyjmijcie wszystkie nasze warunki, zjedzcie swój kapelusz i zjedzcie to, co myśli społeczeństwo na ten temat – dodawał.

W środę premier Morawiecki spotkał się z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Po dzisiejszej publikacji serwisu Onet.pl profesor Małgorzata Gersdorf postanowiła ujawnić szczegóły tego spotkania.

Profesor Gersdorf poinformowała, że podczas spotkania z szefem rządu zaprezentowała swoje stanowisko dotyczące "warunków minimalnych, brzegowych". – I to stanowisko Sądu Najwyższego i moje nie uległo w żadnym zakresie zmianie – oświadczyła, po czym przeszła do konkretów: "To są takie warunki, że wszyscy zwolnieni sędziowie z uwagi na 65. rok życia będą powracać na swoje stanowisko. Ja pozostaję nadal I prezesem SN z mocy Konstytucji, bez warunków".

Na te słowa zareagował premier Morawiecki. – Nie wiem, czy tam ktoś jakoś za bardzo nie próbuje tutaj pani profesor jakoś ciągnąć za język, ale trzymam się naszych ustaleń – ocenił polityk. Szef rządu podkreślił ponadto, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest kluczową kwestią dla Prawa i Sprawiedliwości.

