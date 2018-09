Kaczyński: Chcemy prawdziwej Rzeczypospolitej, rzeczy wspólnej, rzeczy dla Polaków

W Gdańsku trwa spotkanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz Premiera Mateusza Morawieckiego.

– Chcemy prawdziwej Rzeczypospolitej, rzeczy wspólnej, rzeczy dla Polaków. Temu mają służyć także i te wybory, które przed nami. Bo Rzeczpospolita to ta wielka ojczyzna, wobec której musimy być lojalni, ale także to te mniejsze ojczyzny. To poszczególne ziemie polskie, gminy, miasta. To wszystko, łącznie jest Rzeczypospolita i nie ma Rzeczypospolitej bez samorządu – podkreślał prezes PiS.

– Niektórzy przypisują nam niechęć do samorządu, czy nawet chęć jego ograniczenia, czy zgoła likwidacji. (...) Nasz stosunek do samorządu jest całkowicie jednoznaczny. Popieramy samorząd, chcemy samorządu, ale czy chcemy takiego samorządu jak tutaj, w Gdańsku? No właśnie – mówił Kaczyński.