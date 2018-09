Premier w Gdańsku: Przywracamy nadzieję wszystkim ludziom

Premier skrytykował obecne władze Gdańska.

– W naszych małych ojczyznach musimy dokonać głębokiej zmiany. (...) Elity w Gdańsku same sobie służą i ręka rękę myje. Te elity nie nadają się do tego, żeby rzeczywiście doprowadzić dla większości mieszkańców Gdyni, Gdańska i Pomorza do podniesienia standardu życia do Europy Zachodniej – mówił Mateusz Morawiecki na spotkaniu wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku.

Premier nawiązał również do wczorajszego nieformalnego szczytu Unii Europejskiej, zapewniając o sukcesie ws. przyjmowania imigrantów.

– Chcę z całą mocą podkreślić, że wczoraj i przedwczoraj, Polska potwierdziła i utrzymała nasze stanowisko, do tego również przekonaliśmy wszystkie pozostałe 27 krajów Unii Europejskiej, że nie ma żadnej migracji, nie ma żadnych uchodźców w Polsce. Wbrew temu, co niektórzy tutaj próbowali nam insynuować, próbowali nam przypisywać. Potwierdziliśmy, że liczba uchodźców, którą przyjmiemy będzie zero. Nasi poprzednicy równo trzy lata temu, mówili, przyjmiemy każdą ilość – podkreślał.

Wcześniej na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku wystąpił prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Prawo i Sprawiedliwość chce Polski demokratycznej, ale także sprawiedliwej, opartej na solidarności, odnoszącej swoje wartości do patriotyzmu, do wspólnoty, jedności w sprawach zasadniczych. Takiej Polski chcemy i taką Polskę budujemy – mówił.