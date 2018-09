"Większość dziennikarzy to kretyni". Wielowieyska "bombardowana" przez internautów wypowiedzią Mazurka

Internauci sugerują, że krytyka Roberta Mazurka odnosiła się właśnie do takich dziennikarzy, jak Dominika Wielowieyska z "Gazety Wyborczej" i TOK FM.

"Chętnie przeczytam opinie innych dziennikarzy na ten temat. Do której grupy się zapisują" – odpowiada dziennikarka.

Dominika Wielowieyska odniosła się ostatnio do tweeta prezydenta dot. krytyki jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. "Szyderstwa i napad lewackich mediów oraz niektórych polityków i komentatorów, o znanych poglądach, pokazują sukces wizyty Waszyngtonie. Gdyby tak nie było to by ją przemilczeli jako nieważną. Dziękuję za te wyrazy uznania!" – napisał Andrzej Duda.

"Prezydent, mówiąc o lewackich mediach przejmuje język Krystyny Pawłowicz i nacjonalistycznych trolli. To nie przystoi głowie państwa. A pretensje PAD powinien mieć do administracji Donalda Trumpa, która ujawniła to zdjęcie" – napisała w komentarzu dziennikarka "Gazety Wyborczej" i TOK FM.

Prezydent jej odpisał. "A może, Pani Redaktor, coś o merytorycznej stronie tej wizyty w USA? Ford Trump, North Stream 2, Three Seas Initiative, Visa Waiver Program for Poland – o tym rozmawialiśmy. W mediach za oceanem o tym piszą i dyskutują. A u nas? Jesteście Państwo dziennikarzami? Really?!?" – napisał na Twitterze Andrzej Duda.