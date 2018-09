Schetyna: Jarosławie Kaczyński, to nie są twoje pieniądze

– Chcę się zwrócić do Kaczyńskiego. Jarosławie Kaczyński, to nie są twoje pieniądze. To są pieniądze wszystkich Polaków. Nie masz prawa ich rozdawać swoim kolesiom, nie masz prawa odmawiać ich ludziom, którzy tego potrzebują. A jeśli Kaczyński, PiS tego nie rozumieją, to nie zasługują na to, żeby zasiadać w polskim Sejmie – mówił lider PO na konwencji we Wrocławiu.

Schetyna poruszył też podczas spotkania kwestię programu 500 Plus, zapewniając, że Platforma Obywatelska nie zamierza ograniczać dofinansowania dla rodzin. – Kłamstwem jest, że ktokolwiek chce program 500+ ograniczyć. Mówię to wprost od wielu, wielu miesięcy – tłumaczył polityk.

– Nie tylko chcemy go utrzymać i rozszerzyć, ale obejmiemy nim na równych prawach matki samotnie wychowujące dzieci. Powiem, jakie są zagrożenia dla 500+. Po pierwsze, szalejąca drożyzna, która powoduje, że za to 500 złotych można coraz mniej kupić. Drożeje żywność, prąd, leki, wszyscy to widzimy, wszyscy to wiemy (…) Po drugie zagrożeniem dla tego programu jest Mateusz Morawiecki, który nie zmienia progów po podniesieniu płacy minimalnej. Prawie 200 tysięcy rodzin dzięki niemu swoje 500+ straci. Po trzecie, zagrożeniem jest krach gospodarczy, do którego te niedołęgi z PiS mogą doprowadzić. I po czwarte, absolutnie pewnym końcem 500+ byłoby spełnienie marzeń PiS-u o Polexicie – tłumaczył Schetyna.

