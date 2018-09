Wałęsa znów atakuje Kaczyńskiego: Bądź Pan poważny

"Panie Kaczyński.

Pozwał mnie Pan a boi się Pan stawić w sądzie. Przysłał Pan zwolnienie że ze względu na stan zdrowia nie może Pan podróżować a jeździ po Polsce i wczoraj w Gdansku mówił bzdury.

Bądź Pan poważny." (pisownia oryginalna – red.) – napisał na Twitterze były prezydent.

Odniósł się w ten sposób do m.in. wczorajszego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w Gdańsku. – Chcemy prawdziwej Rzeczypospolitej, rzeczy wspólnej, rzeczy dla Polaków. Temu mają służyć także i te wybory, które przed nami. Bo Rzeczpospolita to ta wielka ojczyzna, wobec której musimy być lojalni, ale także to te mniejsze ojczyzny. To poszczególne ziemie polskie, gminy, miasta. To wszystko, łącznie jest Rzeczypospolita i nie ma Rzeczypospolitej bez samorządu – podkreślał prezes PiS.

26 września w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbędzie się posiedzenie w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, którego miał dopuścić się Lech Wałęsa wobec Jarosława Kaczyńskiego. Jak informuje Polsat News, były prezydent oraz były premier otrzymali wezwanie do osobistego stawiennictwa, ponieważ w poprzednich terminach żaden z nich się nie pojawił się na sali rozpraw.

