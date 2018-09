"Ten rząd obalą kobiety"? Ostra riposta Krystyny Pawłowicz

Słowa liderki Nowoczesnej odnoszą się do ostatniego badania preferencji społecznych i politycznych kobiet. Z sondażu Millward Brown dla „Wysokich Obcasów” wynika, że chociaż w sondażu obu płci, zdecydowanie prowadzi PiS, to już gdyby w wyborach głosowały same kobiety, wynik Prawa i Sprawiedliwości byłby znacznie gorszy. Gdyby o przyszłości parlamentu decydowały tylko panie, PiS otrzymałby „tylko” 28 proc. poparcia, zaś Koalicja Obywatelska 27 proc. poparcia.

„Nie ulega wątpliwości, że mobilizacja kobiet może pozbawić PiS większości w parlamencie. Dlatego 21.10 idziemy na wybory” – apeluje więc dzisiaj Katarzyna Lubnauer na Twitterze. Na grafice obrazującej wynik sondażu dla "WO", znajdują się trzy posłanki Nowoczesnej – sama Lubnauer, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Monika Rosa.

„Ojej,no już sto razy wam pisałam,że nie nadajecie się do polityki,bo skutecznie obaliłyście jak na razie tylko swoją partię”... – odpowiedziała posłance Nowoczesnej posłanka Krystyna Pawłowicz. „Poza tym nie jesteście »kobietami« tylko lewaczkami, tj facetami w sukienkach nienawidzącymi kobiet. Po takich »facetów« też idziemy” – dodała Pawłowicz.

Czytaj także:

Seksmisja „Wyborczej”. Gdyby nie było mężczyzn, PiS przegrałoby wybory