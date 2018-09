Sędzia w stanie spoczynku, czy polityk? Sasin o Małgorzacie Gersdorf

W środę premier Morawiecki spotkał się z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Po piątkowej publikacji serwisu Onet.pl profesor Małgorzata Gersdorf postanowiła ujawnić szczegóły tego spotkania. Premier rozmów z Gersdorf nie chciał komentować.

– Należy to spotkanie traktować nie jako z osobą, która pełni funkcję I prezesa SN, tylko jako swojego rodzaju spotkanie prywatne, ale przecież z osobą, która w całym tym konflikcie wokół SN jest niezwykle aktywna w sferze publicznej. Nie udawajmy, że nie uczestniczy w sporze nie jako sędzia w stanie spoczynku, tylko jako polityk – komentował udział Gersdorf w sporze o reformę sądownictwa Jacek Sasin.

– My uważamy i tak wynika z naszego systemu prawnego, że jest byłym I prezesem, ale to nie oznacza, że nie może być partnerem do rozmowy bo w tym konflikcie odgrywa aktywną rolę. Premier chce ze wszystkimi rozmawiać. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby spór wokół SN się zakończył, co nie oznacza wycofania się z reformy sądownictwa. Rozwiązaniem jest przyjęcie przez sędziów zasady, że prawo jest prawem – dodał poseł PiS.

Przypomnijmy, że zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym sędziowie w wieku 65 lat (Gersdorf już go osiągnęła – red.) przechodzą w stan spoczynku, czyli na sędziowską emeryturę. Natomiast jeśli chcą orzekać dalej, muszą zwrócić się z taką prośbą do prezydenta. Gersdorf tego nie zrobiła.