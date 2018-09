"Nie wstyd ci Mateuszek Kłamczuszek?" PSL atakuje premiera

"Już 87 kłamstw w tej kampanii, a licznik cały czas bije. Nie wstyd ci Mateuszek Kłamczuszek? Wychodzi na to, że nie kłamiesz tylko wtedy, kiedy milczysz" – czytamy na Twitterze PSL.

Polskie Stronnictwo Ludowe atakuje premiera Morawieckiego szczególnie ostro od ubiegłego tygodnia, kiedy szef rządu skrytykował PO i PSL za niewystarczające jego zdaniem inwestycje w drogi. – Nasi poprzednicy przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie – to właśnie te słowa premiera, wypowiedziane podczas wizyty w Świebodzinie, wywołały sprzeciw dawnych koalicjantów, czyli PO i PSL.

– Może premier Morawiecki nie widzi nowych dróg przez zaciemnione szyby limuzyny? To kłamstwo, że nie budowaliśmy dróg. Będziemy codziennie odkłamywać jego słowa – mówił wczoraj w Rzeszowie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Budowaliśmy tysiące kilometrów dróg i będziemy robić to dalej w samorządach. Proponujemy Trójpak Drogowy Ludowców: droga, chodnik i ścieżka rowerowa. To nasza propozycja – mówił dalej polityk.

