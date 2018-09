23 września 1944. Pada Przyczółek Czerniakowski

Po upadku Starego Miasta, Czerniaków od 11 września stał się głównym celem ataków niemieckich. Do 22 września Powstańcy resztkami sił odpierali nieustanne szturmy wroga. Wieczorem 22 września rozpoczyna się ewakuacja obrońców Przyczółka Czerniakowskiego na Saską Kępę, ale niemiecki ostrzał ją udaremnia.

Nocą z 22 na 23 września obrońcy Czerniakowa podejmują próbę przebicia się do Śródmieścia. Jedynie niewielkiej, pięcioosobowej grupce z kpt. Ryszardem Białousem „Jerzym” na czele udaje się dotrzeć do obsadzonego przez Powstańców gmachu YMCA przy Konopnickiej. Reszta Powstańców dostaje się do niewoli.

Tymczasem Niemcy pacyfikują dzielnicę. Pallotyn, ks. Józef Stanek „Rudy”, kapelan zgrupowania „Kryska”, ginie na Solcu, powieszony przez Niemców.

Wzmaga się niemiecki napór na Mokotów. Trwa wzmożony ostrzał artyleryjski i bombardowania z powietrza. Silnie ostrzeliwane są okolice Al. Niepodległości.

Tekst powstał na podstawie materiałów z Muzeum Powstania Warszawskiego.