Warszawa: Stefaniak gotowy do debaty, ale stawia warunek. Będzie podwójna debata?

Wczoraj kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski wezwał swoich kontrkandydatów do debaty. – Wszyscy kandydaci, którzy starają się o urząd prezydenta Warszawy, zostali już zarejestrowani. W związku z powyższym nadszedł czas, aby wezwać wszystkich kontrkandydatów do debaty. W przyszłym tygodniu, na początku tygodnia mój sztab skontaktuje się ze wszystkimi sztabami kandydatów i ustalone zostaną zasady debaty ogólnej, na neutralnym gruncie, gdzie zaprosimy wszystkie media, stowarzyszenia, które do tej pory wystosowały zainteresowanie, jeżeli chodzi o organizowanie tego typu debat – mówił.

Wśród tematów, które mają zostać poruszone podczas planowanej debaty, polityk wymienił kwestie społeczne, inwestycje, komunikację miejską czy sport.

Rzecznik PSL-u Jakub Stefaniak potwierdził dzisiaj swój udział w debacie. Jak dodał, ma jednak jeden warunek. – Chciałbym, żeby ta debata po raz pierwszy w historii Warszawy odbyła się w pakiecie z debatą kandydatów, którzy startują z pierwszego miejsca do rady miasta w okręgu Śródmieście. To coś nowatorskiego. Uważam, że trzeba powiedzieć ludziom prawdę. Prezydent powinien mieć też wpływ na radę miasta. Jeżeli podchodzimy poważnie do samorządu, to to pokażmy. Takim początkiem przejścia do nieco niekonwencjonalnych metod byłoby pokazanie "jedynek" Śródmieścia, bo to dzielnica w centrum Warszawy, gdzie tętni życie. Uważam, że w Śródmieściu "jedynki", to osoby, które są docenione przez swoje formacje polityczne. Tematem tej debaty byłaby reprywatyzacja. To mój warunek i liczę, że pozostali kandydaci podejdą do tego poważnie – wyjaśnia w rozmowie z DoRzeczy.pl.