Jaki staje w obronie Kościoła. "Dość tej nagonki. My chcemy Boga"

"Idę dziś z rodziną do Kościoła. Podziękować za miłości i szczęście, które mamy w życiu. Za siłę do pracy. Dlaczego to piszę? Dość tej nagonki na Kościół. Niczego się nie wstydzimy. My chcemy Boga" – napisał Patryk Jaki.

Konwencja PiS w Warszawie

Wczoraj odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, podczas której Patryk Jaki zaprezentował swój program wyborczy. Wystąpili na niej między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

Patryk Jaki mówił, że "Warszawa może więcej". – Wszystkie największe gospodarki miejskie na świecie budują swoje strategie na bazie innowacji. Warszawa ma także ten potencjał – przekonywał. Polityk stwierdził, że jego kontrkandydat, Rafał Trzaskowski "nie ma wizji i nie wie, jak Warszawa ma się rozwijać". – Warszawa potrzebuje katalizatora, aby budować lepszą przyszłość. Dlatego chcemy stworzyć Dzielnicę przyszłości – tłumaczył. Patryk Jaki zapowiedział podczas konwencji PiS, że wkrótce zaprezentuje raport start Warszawy związany z reprywatyzacją.