"Bogu dzięki, że jest poza wojskiem". Fala krytyki spadła na generała

"Utworzenie stałej bazy USA w Polsce przywołując porozumienia NATO-Rosja z Paryża (1997) w aspekcie przełamania jego zapisów, w moim przekonaniu 'zwolni' Rosję z przestrzegania przedmiotowego dokumentu, a to już potęguje zagrożenie naszego bezpieczeństwa" – napisał gen. Różański na Twitterze.

"Szokujący wpis byłego wysokiego rangą żołnierza WP! Bogu dzięki że poza wojskiem! On nie wie, że Rosja gwałci wszystkie zobowiązania i nie potrzebuje takich pretekstów! Więcej nie napiszę..." – zareagował Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.

"Niebywała opinia. Rosja w ciągu ostatnich pięciu lat pogwałciła właściwie wszystkie zobowiązania Aktu NATO-Rosja. Traktowanie tej deklaracji jako przeszkody dla utworzenia baz USA w Polsce to absurd prawny i szaleństwo polityczne" – ocenił Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

"Trzygwiazdkowy generał, do niedawna dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Za czasów moich studiów mówili, że takie egzemplarze trafiały wyłącznie do studium wojskowego na uczelni. Studium dawno skasowano, to trafiali do dowództw sił zbrojnych. A niby PRL się skończył" – stwierdził z kolei Stanisław Janecki z tygodnika "Sieci".

Głos w sprawie zabrał także prof. Stanisław Żerko z Instytutu Zachodniego. "Kompromitacja. Bardzo się cieszę, że ktoś o tego rodzaju poglądach został odsunięty od dowodzenia polskimi siłami zbrojnymi" – napisał.