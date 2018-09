"Nie przepadam za panią Gersdorf, ale...". Kukiz o PiS i sądownictwie

Kukiz podkreślił, że konflikt między PiS a prof. Gersdorf przypomina po części spór wokół ustawy o IPN. Jego zdaniem spotkanie premiera Morawieckiego z I prezes SN świadczy o próbach "wyjścia z twarzą" z całego konfliktu. Lider Kukiz'15 ocenił, że decyzja o objęciu pani Gersdorf wiekiem emerytalnym była "niezbyt fortunna".

– Wątpię, żeby PiS znalazł jakikolwiek argument, generalnie, by wykazać iż odwołanie Gersdorf jest zgodne z prawem. O ile wprowadzenie wieku emerytalnego dla sędziów jest, powiedzmy, można naciągnąć, że jest zgodne z prawem, ponieważ ustrój sądów reguluje ustawa, to już nawet ja, dla którego Gersdorf jest symbolem dramatu sądowniczego w Polsce, z którym mieliśmy do tej pory do czynienia, tej szczególnej kasty, nie przepadam za panią Gersdorf, ale muszę uznać, że jednak w Konstytucji jest zapis o 6-letniej kadencji – przekonywał polityk w rozmowie z Konradem Piaseckim.

Dla kogo Trybunał Stanu?

Kukiz podkreślił podczas rozmowy wady polskiego systemu sprawiedliwości, wskazując, że do tej pory sędziowie tworzyli "państwo w państwie", co jego zdaniem jest sprzeczne z art. 4 ustawy zasadniczej, który mówi, że władza zwierzchnia należy do narodu.

Polityk ponadto stwierdził, że Trybunał Stanu należy się całej polskiej klasie politycznej, która "utrzymuje ten postbolszewicki ustrój". – Czy to Platforma, czy PIS, czy PSL, czy jakakolwiek z partii, która łupi ten naród – mówił przewodniczący Kukuz'15, dodając, że jego zdaniem cała konstytucja jest obecnie do zmiany.

