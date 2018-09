"Pokaz bezczelności". Mocne słowa Gronkiewicz-Waltz o Lechu Kaczyńskim

"Panie Kaczyński to PiS oddał handlarzom kamienicę Jolanty (nie Zofii) Brzeskiej, aresztowany Jakub R. to przyjaciel Pana kolegów (Kamińskiego i Wąsika) i to L. Kaczyński osobiście podpisał 22 decyzje (14 budynków z lokatorami)" – napisała prezydent Warszawy na Twitterze.

Na te słowa szybko zareagował Sebastian Kaleta, wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej.

"Oskarżanie wybitnego, lecz nieżyjącego już Prezydenta o nieodpowiedzialność przy reprywatyzacji to pokaz bezczelności Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz" – stwierdził Kaleta w odpowiedzi, dodając, że Kaczyński wygrał warszawskie wybory właśnie dlatego, że obiecał walkę z układami.

Wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej podkreślił, że urzędnicy Biura Gospodarki Nieruchomościami przed przyjściem Lech Kaczyńskiego w ciągu ledwie jednego dnia byli w stanie wydać 50 decyzji zwrotowych, podczas gdy Kaczyński przez cały rok nie wydał takiej liczby.

