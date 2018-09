Polska w elitarnym gronie. Takiego awansu nie było od dekady

GPW podkreśla, że dzięki awansowi Polska znalazła się w grupie 25-ciu najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia czy Australia.

"Polska to pierwszy kraj od niemal dekady, który awansował do rynków rozwiniętych, to również pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej. Awans Polski do grona rynków rozwiniętych to docenienie rozwoju polskiej gospodarki i krajowego rynku kapitałowego" – czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej Polska jest ósmą największą gospodarką i pod względem PKB per capita zajmuje czwarte miejsce. W klasyfikacji FTSE Russell w koszyku krajów rozwiniętych będziemy jednym z krajów, gdzie gospodarka rozwija się najszybciej.

– Dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego zaowocował nadaniem mu statusu rynku rozwiniętego. To fundamentalna zmiana w postrzeganiu Polski przez globalnych inwestorów – uważa prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl.

Jego zdaniem awans naszego kraju "daje możliwość zainteresowania nowych inwestorów akcjami polskich spółek i stanowi ogromną szansę dla całego rynku kapitałowego".

Warszawska GPW to największa giełda w regionie Europy Środkowej i Wschodniej z kapitalizacją powyżej 1,2 bln zł i notowaniami prawie 900 spółek.