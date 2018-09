Sadowski: Samorząd ważniejszy dla Polaka niż Sejm

Samorząd, zdaniem Andrzeja Sadowskiego kluczowe znaczenie dla gospodarki i jakości życia obywatela. – Jeżeli wybrani przez nas ludzie do samorządu będą dobrzy, kompetentni i przede wszystkim będą prowadzić korzystną dla lokalnej społeczności politykę, to poradzą sobie niezależnie od obowiązujących w kraju przepisów – mówi Andrzej Sadowski.

– Jakość tych ludzi jest z punktu widzenia przeciętnego Polaka ważniejsza niż jakość ludzi w parlamencie, których zdanie zależy nierzadko od esemesa przesłanego przez partyjną centralę – tłumaczy ekspert.

Pytany o to, dlaczego niektóre samorządy radzą sobie gorzej, odpowiada: Niekompetencja i złodziejstwo. – Jedno i drugie powoduje, że samorządy bankrutują. A obywatele płacą wyższe podatki za gorszą jakość usług. Niekompetencja jest rzeczą tak samo szkodliwą, jak okradanie własnych obywateli – mówi prezydent Centrum imienia Adama Smitha.

– Głosując w wyborach powinniśmy się kierować po pierwsze – tym, jak rządzą. A tam, gdzie widzimy człowieka pierwszy raz, to powinniśmy zobaczyć, co nam obiecuje. Czy coś, co będzie kompetencją samorządu, czy może rządu. Jeśli to drugie, to takiego dżentelmena bądź damę należy pominąć, bo już same obietnice świadczą o nieznajomości kompetencji samorządu – mówi Andrzej Sadowski.