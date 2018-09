Sąd oddalił wniosek PO przeciwko premierowi Morawieckiemu

Warszawski sąd okręgowy rozpatrzył dziś wniosek Platformy Obywatelskiej złożony w trybie wyborczym przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Sąd orzekł, że szef rządu nie musi przepraszać za swoje słowa.

Sąd podkreślił, iż słów Morawieckiego nie należy postrzegać jako agitację wyborczą oraz że należy ją rozpatrywać w określonym kontekście. – Trzeba ją rozumieć tak, że zapowiedzi wyborcze były, a ich realizacja nie była satysfakcjonująca. To jest zdanie premiera – mówił sędzia



Chodzi o wypowiedź szefa rządu, która padła podczas spotkania z mieszkańcami Świebodzina. – Nasi poprzednicy przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie – mówił premier Morawiecki. Szef rządu wskazywał, że koalicja PO-PSL nie realizowała swoich infrastrukturalnych obietnic.



W ubiegłą środę sąd oddalił wniosek PO. – Sąd uznał, że uczestnik postępowania (premier Mateusz Morawiecki - red) nie spełnia kryteriów wskazanych wskazanych w tym przypisie, a mianowicie, że nie był kandydatem komitetu wyborczego, ani nie posiadał pisemnej zgody pełnomocnika komitetu. A zatem to, że – jak twierdzi wnioskodawca – jest twarzą kampanii samorządowej, w tym trybie nie ma znaczenia – stwierdziła sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Sylwia Urbańska w rozmowie z dziennikarzami. Dzień później Platforma odwołała się od decyzji sądu, a w piątek Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wcześniejsze postanowienie warszawskiego Sądu Okręgowego. Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Czytaj także:

Sąd oddalił pozew Platformy przeciwko premierowi Morawieckiemu