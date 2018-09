Zlikwidować straż miejską? Polacy zabrali głos

W badaniu przeprowadzonym dla "Newsweeka" zadano pytanie, "czy w Polsce powinno się zlikwidować straż miejską, a zaoszczędzone środki przekazać policji?".

Twierdząco odpowiedziało aż 57 proc. respondentów, podczas gdy przeciwnego zdania było 23,7 proc. badanych. Z kolei 19,3 proc. nie miało w tej kwestii wyrobionego zdania.

Badania przeprowadzono na grupie 800 Polaków w wieku od 16 do 64 lat.

Straż miejska znika?

W ciągu ostatnich pięciu lat mogliśmy obserwować zanik straży miejskiej. W przeciągu tych kilku lat ubyło ponad 100 oddziałów – informuje portal Money.pl. Z kolei "Newsweek" zauważa, że zmniejszająca się liczba funkcjonariuszy to jedna strona medalu i należy pamiętać, że zwiększa się liczba pracowników administracji.

Samorządy, które zrezygnowały ze straży miejskiej często chwalą sobie poczynione w ten sposób oszczędności.

Pod koniec sierpnia 2018 roku posłowie Kukiz'15 złożyli wniosek dot. likwidacji straży miejskiej. – W powszechnym odbiorze straż miejska odbierana jest jako instytucja zajmująca się w zbyt dużym stopniu gnębieniem obywateli, czy to poprzez mandaty, czy to poprzez ściganie drobnych handlarzy – mówił Stanisław Tyszka, dodając, że zaoszczędzone w ten sposób fundusze można by przekazać na funkcjonowanie policji.

