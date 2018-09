Wałęsa snuje czarną wizję Polski poza strefą Schengen. Wszystko przez Kaczyńskiego

"KE skierowała sprawe Polski do TSUE. Nie respektowanie wyroku Trybunału przez rzad PIS wprowadzi anarchię bo skoro Polska nie respektuje europejskiego przeanalizować do którego zobowiązała sie podpisanymi Traktatami to UE tez nie musi respektować polskiego prawa co moze spowodować np zawieszenie Traktatu z Schengen i przywrócenie kontroli Polaków na granicach. Ale co to Kaczynskiego obchodzi w jego wojnie z Unia Europejska kosztem zwykłego Obywatela" (pisownia oryginalna – red.) – tłumaczy Wałęsa.

Jak poinformowano dzisiaj, Komisja Europejska skieruje sprawę reformy Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z najnowszych doniesień Reutersa wynika, iż decyzja została podjęta już w zeszłym tygodniu, jednak Komisja Europejska postanowiła ją ogłosić dopiero dziś. Powód? Nie chciano zakłócić nieoficjalnego szczytu UE w Salzburgu. Komisja Europejska wnosi do TSUE o rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym. Chce także, aby unijny Trybunał wydał tymczasową decyzję zabezpieczającą, aby do czasu wydania ostatecznego orzeczenia niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym pozostały zawieszone.