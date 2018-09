Premier komentuje skierowanie sprawy Polski do TSUE. "Szczególnie nas to nie dziwi"

– Szczególnie nas to nie dziwi, ponieważ wszyscy wiedzą, że Polska jest od dłuższego czasu w pewnym sporze, co do zakresu reform wymiaru sprawiedliwości – komentował skierowanie sprawy reformy sądownictwa przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.