Błaszczak odejdzie z MON? Media wskazują dwóch nowych kandydatów

W mediach powielane są informacje o dwóch stanowiskach, które miałby rozważać Błaszczak po opuszczeniu MON-u – funkcja marszałek Sejmu, kiedy Marek Kuchciński dostanie się do Parlamentu Europejskiego lub szef Najwyższej Izby Kontroli.

O chęci odejścia Mariusza Błaszczaka z resoru obrony pisze "Newsweek". Według informacji tygodnika, Błaszczak rozważał odejście z resortu, ale prezydent i BBN przekonywali go, żeby został, ponieważ współpracuje się z nim lepiej niż z Antonim Macierewiczem.

"Macierewicz budził obawy, Błaszczak raczej uśmieszki. Wojsko to jest hierarchia. Tymczasem Błaszczak nie miał nawet dość sił, żeby zainstalować się w siedzibie MON przy ul. Klonowej" – ocenił w rozmowie z "Newsweekiem" wysokiej rangi oficer, który od niedawna jest w rezerwie.

Według "Newsweeka", Błaszczak od początku nie był przekonany do funkcji szefa MON, a teraz jest jeszcze bardziej zniechęcony.

Mówi się o dwóch kandydatach, którzy mogliby zastąpić szefa MON: Michał Dworczyk i Michał Jach.

Do sprawy Dworczyk odniósł się w Radiu Zet. Podkreślił, że informacje o dymisji Błaszczaka "to akcja wrzutkowa opozycji, mająca na celu skłócenie PiS". – Ale my się nie damy. Minister świetnie wykonuje swoje obowiązki – podkreślił.