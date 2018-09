Rzecznik KRS złoży wniosek ws. słów Kaczyńskiego o ojkofobii sędziów

– My reformujemy dzisiaj sądownictwo i oczywiście to nie jest jedyna przyczyna tej reformy. To jest jedna z wielu. Ale ta ojkofobia, jak to się nazywa, czyli niechęć, czy nawet nienawiść do własnej ojczyzny i własnego narodu to jedna z chorób, która dotknęła części sędziów i która prowadzi do nieszczęść – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości w sobotę podczas konwencji wyborczej w Olsztynie.

Dzisiejszym gościem TVN24 był rzecznik KRS Maciej Mitera, którego zapytano, czy KRS powinna zająć stanowisko wobec tych słów.

– W mojej ocenie, jeżeli tylko przyjdzie jakieś zawiadomienie, czy wniosek, na pewno na prezydium będziemy o tym dyskutować i moim zdaniem, faktycznie Rada powinna się tym zająć – powiedział.

Dopytywany, czy złoży wniosek w tej sprawie Mitera odpowiedział, że to zrobi, aby "przeanalizować na prezydium tę wypowiedź". – Jako członek prezydium, postawię to na prezydium – podkreślił.

Zaznaczył jednak, że w tej chwili nie może stwierdzić, czy wypowiedź ta była obraźliwa dla sędziów.