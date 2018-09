Premier: Służba zdrowia to przede wszystkim ludzie

Szef rządu zapowiedział, że wprowadzane zmiany mają spowodować, by "szpitalne oddziały ratunkowe nie kojarzyły się z długimi kolejkami, zatłoczonymi korytarzami tylko ze sprawniejszą obsługą i procedurami oraz sprawniejszym procesem podejścia do pacjentów". – Tym zmianom ma służyć m.in. wymiana sprzętu na nowocześniejszy, która dotyczy około 100 szpitali we wszystkich szesnastu województwach w całym kraju – podkreślił premier.

Wprowadzone zostaną także zmiany w zawodzie pielęgniarka, pielęgniarz, który, jak zaznaczył szef rządu jest "bardzo potrzebny, a jednocześnie deficytowy, bo bardzo wiele osób odchodzi na emerytury, znika z rynku pracy". Dodał, że rządowy program jest "zbudowany we współpracy ze szkołami i ma zachęcić młodych do wykonywania tego zawodu"

Rządowe programy

W ramach rządowego programu "Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe" około 100 szpitalnych oddziałów ratunkowych w całej Polsce otrzyma wsparcie o łącznej wartości 35,5 mln zł ze środków unijnych z przeznaczeniem głównie na sprzęt dla najmłodszych pacjentów. Dzisiaj podpisano umowy ze szpitalami z Przasnysza, Makowa Mazowieckiego i Nowego Dworu Mazowieckiego.

Program "Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa" ma zachęcić do studiowania na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, a także stworzyć system zachęt dla absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie, w polskich placówkach ochrony zdrowia. Na ten cel przeznaczono około 90 mln zł ze środków unijnych. W ramach programu podpisano dzisiaj umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie.