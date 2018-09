"Nieznośne poczucie wyższości". Dziennikarka TVN atakuje PiS

Kolenda-Zaleska, na co dzień prowadząca "Fakty" w telewizji TVN, zarzuca PiS-owi, że radykalnie obniżył poziom debaty publicznej. Jej zdaniem obecne polskie władze zachowują się w sposób "amoralny".

Jako przykład takiego zachowania podaje ostatnie zamieszanie wokół Wolnych i Solidarnych, gdzie na listach poparcia dla komitetu Kornela Morawieckiego można było znaleźć nazwiska martwych osób. Problem w tym, że WiS... nie jest częścią obozu rządzącego. Kolenda-Zaleska pisze jednak, że osoby odpowiedzialne za skandal z listami WiS byli zapewne przekonani, że "ludziom władzy i przy władzy wszystko wolno".

"Postępująca amoralność"

Innym przykładem pogłębiającej się "amoralności" polskiej polityki jaki podała dziennikarka, jest głośna kwestia budowy dróg. Jej zdaniem premier Morawiecki w tej sprawie "jedzie w Polskę, by opowiadać wymyślone historie".

Kolenda-Zaleska odniosła się również do słów Jarosława Kaczyńskiego, który niedawno stwierdził, że część środowiska sędziowskiego cierpi na ojkofobię – "niechęć, czy nawet nienawiść do własnej ojczyzny". Jej zdaniem takie słowa wykluczają jakikolwiek dialog obu stron sporu politycznego. Władza w ten sposób przekracza kolejne granice i ośmiela swoich zwolenników do tego samego – przekonuje na łamach "Gazety Wyborczej".

"Postępująca amoralność się nie zatrzyma, a za chwilę nikt już nie będzie się przejmował prawdą, uczciwością, rzetelnością, szacunkiem dla drugiego człowieka. To będzie największe i najbardziej przerażające osiągnięcie rządów tej władzy" – ostrzega dziennikarka TVN.

