Ostrzeżenia polskich służb zignorowane? Kozłowska znów na terytorium UE

Szefowa kontrowersyjnej organizacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska, która po alercie polskich służb została deportowania z Unii Europejskiej, znów pojawi się na terenie Wspólnoty. Po Niemczech i wizycie w Bundestagu przyszedł czas na Brukselę.

Z informacji serwisu Onet.pl wynika, że Kozłowska wyląduje w Brukseli o godzinie 12.55. Szefowa Fundacji Otwarty Dialog została zaproszona przez przewodniczącego Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) Guya Verhofstadta i Rebeccę Harms, współprzewodniczącą frakcji Zielonych. Zgodę na jej pobyt na terenie Unii Europejskiej wydało belgijskie MSZ. Serwis wskazuje, że wiza została wydana na znacznie dłuższy okres niż niemiecka, ponieważ spotkania które ma odbyć Ukrainka zaplanowane są na kilka tygodni. "Oznacza to, że służby tego kraju nie uznały informacji od polskich służb na temat Ukrainki za istotne" – ocenia Onet.

W rozmowie z Onetem Kozłowska zapytana została, w jaki sposób udało jej się tak szybko uzyskać zgodę na kolejny przyjazd do Unii Europejskiej. – Z mojego punktu widzenia, to wcale nie jest szybko. Wciąż czuje się trochę bezdomna i ten stan trwa już dość długo. Ale w tej chwili jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna przyjaciołom z Parlamentu Europejskiego, że wróciłam do Brukseli – odparła.

O czym szefowa FOD zamierza mówić na spotkaniach w Brukseli? M.in. o "wykorzystaniu mediów jako tuby propagandowej rządu".

Kozłowska deportowana na Ukrainę

Prezes Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska została w sierpniu deportowana z terenu Unii Europejskiej na Ukrainę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wpisało Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), który pozwala na sprawdzanie osób przekraczających granicę strefy Schengen. Prezes Fundacji Otwarty Dialog została oznaczona najwyższym alertem. Tego rodzaju działanie zobowiązuje urzędników do deportacji danej osoby nie tylko z terytorium danego kraju, ale wszystkich państw należących do strefy Schengen.

Okazało się, że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydał negatywną opinię dot. wniosku Ludmiły Kozłowskiej o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE.