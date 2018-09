"Kościół to matka. Jednak są takie matki, od których trzeba odejść". Zaskakujący wpis ojca Kramera

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym jezuita odnosi się do sytuacji, w których wierni decydują się na odejście od Kościoła katolickiego do innych wspólnot chrześcijańskich albo zakładają nowe Kościoły. "Możemy się na to zjawisko zżymać, możemy mówić, że to dzieło szatana. Możemy" – podkreśla duchowny i dodaje: "Jednak tak rzadko pokornie stwierdzamy: odeszli, bo okazało się, że Kościół, w którym się urodzili, wychowali, dostali chrzest, po prostu ich zawiódł".

Zdaniem ojca Grzegorza Kremera, za odejścia wiernych od Kościoła nie muszą odpowiadać wierni, ale sam Kościół. Uznaje, że istnieją takie sytuacje, w których jest to decyzja słuszna. "Ktoś powie: Kościół to matka. To prawda, jednak są takie matki, od których trzeba odejść by przeżyć, by się rozwinąć. Z miłości do siebie i ich samych. Znów: potrzeba nam pokory, nie oskarżeń".

W innym wpisie, w którym jezuita pisze o nagonce, jaką po powyższym wpisie "nakręcił" jeden z portali, przyznaje wprost: "Nie odejdę z Kościoła, bo go kocham, ale rozumiem ludzi, którzy odchodzą".

