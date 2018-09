Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok

– Mam przyjemność zaprezentować zakończenie prac rządowych i skierowanie do Sejmu, do prac parlamentarnych ustawy budżetowej – mówił dzisiaj na konferencji prasowej Morawiecki. – Jest to bardzo dobry budżet. Budżet, który bardzo wpasuje się w naszą politykę społeczną z jednej strony, a z drugiej strony politykę rozwojową, inwestycyjną. Trzeba wspomnieć, że u jego źródeł stoją prowadzone z ogromnym sukcesem działania uszczelniające system podatkowy – tłumaczył premier.

– Trzeba to zaznaczyć, ponieważ wielu naszych konkurentów politycznych czy komentatorów zastanawia się, jak to jest możliwe, że takie znaczące zmiany w finansowaniu działań społecznych, przede wszystkim 500+, ale też obniżenie wieku emerytalnego czy leki dla seniorów i wiele innych programów związanych z górnictwem, deputaty, że wszystkie tego typu programy są niejako wchłonięte w tym budżecie i deficyt budżetowy, co też mogę zakomunikować, jest w ryzach, spada rok do roku, od kilku lat i mieścimy się bardzo dobrze we wszystkich regułach unijnych – dodał Morawiecki.