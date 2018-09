Komorowski: Patryk Jaki jest zagrożeniem dla Warszawy. Powinien siedzieć cicho w domu

– Myślę, że Patryk Jaki jest zagrożeniem dla Warszawy, bo stworzył bardzo poważne zagrożenie dla Polski i to niedawno. Przecież to on jest autorem nieszczęsnej nowelizacji ustawy o IPN, która spowodowała fale krytyki – mówił w RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski

–On zamiast siedzieć cicho w domu i wycofać się z polityki, licząc na to, że Polacy o tym zapomną, startuje na prezydenta Warszawy. Więc powiedziałbym po doświadczeniach tego co zrobił Polsce, bardzo nie życzę tego Warszawie, żeby mógł zrobić tu równie złe rzeczy – dodawał. Dopytywany o opinię na temat prowadzonej przez Patryka Jakiego Kampanii wyborczej i rosnących notowań polityka PiS, stwierdził, że Platforma Obywatelska zawsze była skromna w rozdawaniu obietnic, w przeciwieństwie do partii Jarosława Kaczyńskiego. – Widzę, obserwuję kampanię, ale myślę w kategoriach ogólnopolskich, jako były prezydent. Nie tylko patrzę na wydarzenia w Warszawie z perspektywy wyborów samorządowych, ale również przyszłości Polski. PiS zawsze był specjalistą od rozdawania obietnic, kłamania w kampanii, obiecywania. Platforma rzeczywiście nigdy tak łatwo nie potrafiła sprzedawać obietnic. Ale jeśli weźmie się konkrety, to wszystkie mosty, które powstały w warszawie, powstały za rządów osób związanych z Platformą, za czasów PiS nie zbudowano ani jednego mostu – mówił. Czytaj także:

Jaki nie zwalnia tempa. Kolejne eventy już niedługoCzytaj także:

Platforma uderza w PiS. Duda i Jaki bohaterami nowego spotuCzytaj także:

"Jaki kontra byle jaki". Premier o wyborach w Warszawie