W sejmikach PSL przeżyje prawdziwe trzęsienie ziemi, będzie miało ono dużo mniej radnych, a brutalna arytmetyka polityczna pokaże, że czasami jedyną koalicją, w którą będą mogli wejść – i tutaj wracam do mojej wcześniejszej myśli – będzie koalicja z PiS. Bez względu na to, co dzisiaj zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz - podkreśla w rozmowie z Marcinem Makowskim dr Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.