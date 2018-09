Kozłowska znów na terytorium UE. MSZ reaguje: Decyzja władz Belgii godzi w bezpieczeństwo strefy Schengen

W komunikacie zamieszczonym na stronie MSZ podkreślono, że decyzja władz Belgii o wpuszczeniu na swoje terytorium szefowej Fundacji Otwarty Dialog godzi w bezpieczeństwo strefy Schengen.

Resort spraw zagranicznych poinformował, że w obliczu zaistniałej sytuacji przekazano stanowisko polskiego rządu wezwanemu wczoraj do MSZ ambasadorowi Belgii.

"Władze Polski podtrzymują stanowisko o uznaniu obywatelki Ukrainy Ludmiły Kozłowskiej za osobę niepożądaną na terytorium Unii Europejskiej. Decyzja ta została podjęta w oparciu o wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie uzyskanych przez Agencję informacji na temat działalności p. Ludmiły Kozłowskiej i jej powiązań oraz w oparciu o wnioski płynące z analizy niejasnych źródeł finansowania prowadzonej przez p. Kozłowską Fundacji Otwarty Dialog" – czytamy w oświadczeniu.

Ludmiła Kozłowska przybyła wczoraj do Brukseli, gdzie ma odbyć serię spotkań m.in. na temat praworządności w Polsce. Szefowa Fundacji Otwarty Dialog została zaproszona przez przewodniczącego Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) Guya Verhofstadta i Rebeccę Harms, współprzewodniczącą frakcji Zielonych. Zgodę na jej pobyt na terenie Unii Europejskiej wydało belgijskie MSZ. Jak informował wczoraj Onet.pl, wiza została wydana na znacznie dłuższy okres niż niemiecka, ponieważ spotkania które ma odbyć Ukrainka zaplanowane są na kilka tygodni. "Oznacza to, że służby tego kraju nie uznały informacji od polskich służb na temat Ukrainki za istotne" – ocenia Onet.

Kozłowska deportowana na Ukrainę

Prezes Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska została w sierpniu deportowana z terenu Unii Europejskiej na Ukrainę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wpisało Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), który pozwala na sprawdzanie osób przekraczających granicę strefy Schengen. Prezes Fundacji Otwarty Dialog została oznaczona najwyższym alertem. Tego rodzaju działanie zobowiązuje urzędników do deportacji danej osoby nie tylko z terytorium danego kraju, ale wszystkich państw należących do strefy Schengen.

Okazało się, że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydał negatywną opinię dot. wniosku Ludmiły Kozłowskiej o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE.