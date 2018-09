Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymuje wykonanie uchwały KRS

Wydział Informacji Sądowej NSA poinformował dzisiaj, że sąd podjął taką decyzję w związku z odwołaniami osób, które bezskutecznie kandydowały do Izby Karnej Sądu Najwyższego. Jak podaje "Rzeczpospolita", sąd przychylił się do wniosków dwóch kandydatów do Izby Karnej SN, w tym sędziego Piotra Gąciarka.

Kilka dni temu RMF FM informowało, że do Kancelarii Prezydenta trafiły kolejne uchwały KRS ws. kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Według ustaleń rozgłośni Krajowa Rada Sądownictwa przesłała Andrzejowi Dudzie dokumenty z nazwiskami kandydatów na sędziów do izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Karnej oraz Cywilnej.

Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział w rozmowie z radiem, że KPRP analizuje, czy "wszelkie wymogi ustawowe" i "kwestie formalne" zostały spełnione. Decyzja w tej sprawie zapadnie prawdopodobnie w najbliższym tygodniu lub na przełomie września i października.

W ubiegły czwartek prezydent powołał już 10 osób do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To: Małgorzata Bednarek, Jan Majchrowski, Piotr Niedzielak, Tomasz Przesławski, Adam Roch, Adam Tomczyński, Ryszard Witkowski, Jacek Wygoda, Konrad Wytrykowski i Paweł Zubert. Zgodnie z obwieszczeniem głowy państwa w SN są do obsadzenia 44 wakaty sędziowskie. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym stanowi, że sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, przechodzą na emeryturę, natomiast jeśli chcą orzekać dalej, muszą zwrócić się z wnioskiem do prezydenta.

Pod koniec lipca Sąd Najwyższy postanowił zawiesić przepisy ustawy o SN dotyczące przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku i zapytał o nie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Czytaj także:

Pierwsze posiedzenie KRS, podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustawy o usługach płatniczych

Czytaj także:

Gersdorf zostanie w Sądzie Najwyższym? Przedstawiciel Dudy zabrał głos