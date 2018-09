Błaszczak: Oni wyraźnie stają po stronie Putina

Jako przykład "niepokojącego głosu" na temat stałej obecności armii USA w Polsce szef resortu obrony podał wpis generała Mirosława Różańskiego. Przypomnijmy, że zdaniem byłego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił zbrojnych, stała baza amerykańskiej armii w Polsce zagrozi naszemu bezpieczeństwu. "Utworzenie stałej bazy USA w Polsce przywołując porozumienia NATO-Rosja z Paryża (1997) w aspekcie przełamania jego zapisów, w moim przekonaniu 'zwolni' Rosję z przestrzegania przedmiotowego dokumentu, a to już potęguje zagrożenie naszego bezpieczeństwa" – napisał gen. Różański na Twitterze, czym wywołał lawinę komentarzy.

– To jest były Dowódca Rodzajów Sił Zbrojnych, powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego na wniosek ministra Siemoniaka, który kwestionuje zasadność, strasząc Rosją – mówił Mariusz Błaszczak w "Salonie politycznym". – On się wpisuje w politykę rosyjską – dodał.

Szef MON przywołał także słowa lidera PO, który oświadczył, że jeżeli Koalicja Obywatelska dojdzie do władzy przywróci dobrosąsiedzkie relacje z Rosją. – Jeżeli dodamy do tego słowa Grzegorza Schetyny, które zostały zinterpretowane w prasie rosyjskiej, jako wezwanie do przyjaźni z Rosją, to jest problem, gdyż sprawa bezpieczeństwa Polski, powinna być sprawą stawianą ponad podziałami politycznymi – wskazywał. – Tu panowie Schetyna i Różański, który w mojej ocenie ma aspiracje polityczne, bo jego działania teraz oceniam jako zaangażowanie w życie polityczne, wyraźnie stają po stronie Putina – podkreślił Mariusz Błaszczak.