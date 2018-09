Komedia na drodze. Kolega złodzieja zapomniał o nim podczas ucieczki

Jeden ze sprawców założył kominiarkę, wybił szybę w aucie i zabrał skrzynki z narzędziami. Drugi z podejrzanych tak szybko uciekał z miejsca włamania, że odjeżdżając zapomniał o wspólniku. Nagranie tego zdarzenia udostępniła dolnośląska policja.

Mundurowi szybko namierzyli samochód, którym odjechali złodzieje. Okazało się, że jeden z nich ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i jest poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności w ilości 150 dni.

Sprawcom postawiono zarzuty, a oni przyznali się do winy. Za włamanie i kradzież grozi im kara do 10 lat więzienia, a za kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu – do 5 lat pozbawienia wolności. Skradzione rzeczy udało się odzyskać.