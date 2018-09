Jak zapewnia sama kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia, tekst i muzykę do piosenki "Nasze miasto" stworzyła sama. Wiadomo, że w nagraniu pomogli jej wrocławscy artyści i jak podkreślała na konferencji prasowej Stachowiak-Różecka, produkcja piosenki i klipu nie były łatwe.

Kto ma szansę na wygraną we Wrocławiu

W najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Faktu" wynika, że niewiele brakuje, aby wybory na prezydenta Wrocławia rozstrzygnęły się już w pierwszej turze. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Jacek Sutryk w najnowszym badaniu uzyskał poparcie w wysokości 50 proc., a kandydatka PiS tylko 25,2 proc. Trzecie miejsce zajęła natomiast kandydatka komitetu Bezpartyjny Wrocław – Katarzyna Obara, która uzyskała 8,1 proc.

Respondentów zapytano również o ich preferencje dotyczące wyborów do rady miejskiej we Wrocławiu. Tutaj pierwsze miejsce w badaniu przypadło Komitetowi Rafała Dutkiewicza (obecnego prezydenta miasta), który wskazało 28,1 proc. ankietowanych. Drugie miejsce należy do Koalicji Obywatelskiej popieranej przez 22,3 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć głosowania wyraziło 19,9 proc. respondentów.

Sondaż na zlecenie "Faktu" przeprowadziła agencja IBRIS na próbie 1000 osób.

