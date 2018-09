"Ojkofobia sędziów". Czy Jarosław Kaczyński powinien przeprosić?

– My reformujemy dzisiaj sądownictwo. Ta ojkofobia, czyli niechęć do własnego narodu, to jedna z chorób, która dotknęła część sędziów – stwierdził niedawno Jarosław Kaczyński.

Słowa prezesa PiS wywołały burzę wśród zwolenników opozycji, którzy jednoznacznie potępili tę wypowiedź. A co myślą Polacy?

Z najnowszego sondażu "Rzeczpospolitej" wynika, że 55,5 proc. respondentów uważa, iż Jarosław Kaczyński powinien przeprosić. Przeciwnego zdania jest niemal połowa mniej ankietowanych. 23,2 proc. oceniła, że lider Zjednoczonej Prawicy nie powinien przepraszać. Z kolei 21,3 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wniosek ws. słów Kaczyńskiego

Swoją interwencję zapowiedział rzecznik KRS Maciej Mitera.

– W mojej ocenie, jeżeli tylko przyjdzie jakieś zawiadomienie, czy wniosek, na pewno na prezydium będziemy o tym dyskutować i moim zdaniem, faktycznie Rada powinna się tym zająć – powiedział.

Dopytywany, czy złoży wniosek w tej sprawie Mitera odpowiedział, że to zrobi, aby "przeanalizować na prezydium tę wypowiedź". – Jako członek prezydium, postawię to na prezydium – podkreślił.

Zaznaczył jednak, że w tej chwili nie może stwierdzić, czy wypowiedź ta była obraźliwa dla sędziów