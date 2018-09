W programie portalu Onet dziennikarka zapytała Czarneckiego, co by się stało, gdyby Donald Tusk został kandydatem na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Europoseł PIS stwierdził, że jest to bardzo mało prawdopodobne, gdyż w rozmowach dotyczących obsadzania przyszłych stanowisk w UE przewodniczący Rady Europejskiej nie jest brany pod uwagę.

– W kuluarach europejskich o Tusku się nie mówi – podkreślił Czarnecki, dodając, że więcej uwagi poświęca się kandydatowi niemieckiemu. Pomysł, że Tusk mógłby zostać Przewodniczącym KE, polityk określił jako "political fiction".

– To jest mission impossible. Po prostu nie ma pogody na Donalda Tuska w Brukseli – stwierdził europoseł PiS, dodając, że Tusk jest w Unii oceniany raczej jako polityk, który nie wykorzystał swojej szansy. Jego zdaniem byłego lidera PO krytycznie oceniają nawet ci ludzie, którzy wygłaszają niepochlebne opinie o rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

Na wizerunek Tuska źle wpłynęło jego angażowanie się w sprawy polskie, co jedynie potwierdziło, że nie potrafi być politykiem, który łączy zwaśnione strony – przekonywał Czarnecki.

