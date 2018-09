Tusk jak Beatlesi. Zdjęcie szefa RE podbija Instagram

Fotografia przedstawia szefa Rady Europejskiej, który przechodzi przez przejście dla pieszych w Nowym Jorku. Zdjęcie, a także podpis pod nim, to oczywiste odwołanie do kultowej już okładki albumu "Abbey Road" brytyjskiego zespołu The Beatles.

"#AbbeyRoad? No, Midtown #NewYork. But who’s Ringo Starr? #Beatles" – pyta pod postem Donald Tusk.