Kamiński: Polityka rządu zmierza ku wyprowadzeniu Polski z Unii

– Większość osób nie wierzy mi, że PiS może wyprowadzić Polskę z UE. Uważają, że to nierealne. A myślenie, że to się nie zdarzy, jest powrotem do historii sprzed II wojny światowej. Wtedy też wiele osób nie wierzyło, że Niemcy mogą zrobić coś takiego. Oczywiście nie porównuję władz PiS z Hitlerem, ale próbuję zwrócić uwagę, że trudno wyobrazić sobie niewyobrażalne – powiedział Kamiński na antenie radia Tok FM. Polityk odniósł się do zapewnień Tomasza Poręby, szefa sztabu PiS, iż partia rządząca nie ma w planach wyprowadzenia Polski z UE. – Prawo i Sprawiedliwość jest partią proeuropejską i zrobi wszystko, by Unia Europejska i Polska w unii dobrze ze sobą koegzystowały – zapewnił europoseł.

Według Michała Kamińskiego te deklaracje to "oczywiste mijanie się z prawdą". – Unia Europejska jest ostatnią gwarancją naszej wolności, dlatego PiS będzie musiał być przeciwko Unii – stwierdził parlamentarzysta. I dodał: – Obawiam się, że obecny konflikt skończy się wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Jest trochę ludzi w UE, którzy mogą powiedzieć: skoro nie popieracie naszych wartości, a chcecie brać nasze pieniądze, to może faktycznie warto się rozstać.

Czytaj także:

Schetyna spotka się z Merkel. "PiS ciężko pracuje na Polexit"