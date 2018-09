"Jak zwykle nie dotrzymali słowa". Tusk, Nowak i Rostowski w nowym spocie PiS

Spot pt. "Drogi do prawdy" koncentruje się na obietnicach rządu PO-PSL ws. infrastruktury drogowej. – Przypomnijmy sobie, co Platforma Obywatelska obiecywała nam ws. dróg – klip rozpoczyna się od tych słów lektora. Następnie możemy zobaczyć urywki wypowiedzi m. in. byłego premiera Donalda Tuska oraz byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Konkluzja brzmi następująco: politycy ci nie dotrzymali słowa.

– My dotrzymujemy słowa. Rzeczy, które są niemożliwe dla PO, my robimy – zapewnia narrator spotu. Klip pojawił się zaraz po sprostowaniu, jakie na antenie TVP Info oraz TVN zamieścił premier Mateusz Morawiecki.