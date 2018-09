Żabki otwarte w niedziele niehandlowe. PiS zaostrzy prawo?

Związkowcy i politycy PiS nie są zadowoleni z sytuacji, w której wprowadzone przepisy o zakazie handlu nie działają tak sprawnie, jak powinny. Obejście zakazu handlu przez sieć Żabka prawdopodobnie przyspieszy prace nad zaostrzeniem przepisów.

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", resort rodziny, pracy i polityki społecznej przychylił się do stanowiska "Solidarności", która jak najszybciej chce wprowadzić zmiany do ustawy. Elżbieta Rafalska dała podobno zielone światło na przyspieszenie prac nad nowelizacją, której głównym celem będzie przeredagowanie przepisu wyłączającego placówki pocztowe spod rygoru ustawy.

Możliwe, że nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Od marca 2018 roku obowiązują dwie niedziele handlowe w miesiącu. W 2019 roku ma to już być jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 roku zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Odstępstwa od zakazu dotyczą m.in. cukierni, stacji benzynowych i kwiaciarni, a także sklepów spożywczych, w których właściciel prowadzi sprzedaż we własnym imieniu.