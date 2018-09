ZUS będzie wyłapywał symulantów. "Dostaną Twój numer telefonu"

Jak informuje dziennik, rząd pracuje pilnie nad nowymi rozwiązaniami które od nowego roku pozwolą ZUS-owi na skuteczną kontrolę osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Chodzi o to, aby takich pracowników można było wzywać nie - jak wcześniej listownie - ale telefonicznie bądź przy pomocy poczty elektronicznej. Dotychczasowa forma wzywania pracownika okazuje się nieskuteczna w przypadku krótkich zwolnień lekarskich.

"Nowe uprawnienia, które zakład ma zyskać w 2019 r. budzą ogromne emocje" – wskazuje tabloid. Przeciwni im są związkowcy, którzy alarmują, że w obawie przed kontrolami pracownicy będą odmawiać podawania swoich danych przełożonym. – Pracodawca ma już możliwość sprawdzenia takiego zwolnienia. Lekarz orzecznik może też stwierdzić czy biorący zwolnienie jest chory, czy nie – podkreśla w rozmowie z dziennikiem wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. W jego ocenie, ustawa niesie za sobą niebezpieczeństwo uzyskania przez oszustów dostępu do maili czy telefonów pracowników.

To jednak nie jedyne wątpliwości. Pojawia się również pytanie, czy żądanie od pracownika takich danych nie stanowi naruszenia przepisów. Jak twierdzi mec. Justyna Meder, także cytowana przez "SE", Kodeks pracy nie zobowiązuje pracownika do podania pracodawcy swojego prywatnego numeru telefonu czy też adresu poczty elektronicznej. – Natomiast jeśli pracodawca dane te już posiada, nie może ich udostępniać, bo np. adres poczty elektronicznej to informacja, która pozwala na identyfikację pracownika, zatem stanowi daną podlegającą ochronie – zaznacza/

Inne stanowisko w tej sprawie ma z kolei Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości, które nowe przepisy przygotowało. W ocenie tego resortu, nowa ustawa nie zmienia zakresu uprawnień kontrolnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a jedynie poszerza katalog form zawiadomienia o badaniu kontrolnym..