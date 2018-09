"W Polsce widziałem tłumy patriotów. My już to straciliśmy"

W wywiadzie udzielonym wpolityce.pl Robinson przyznaje, że zazdrości Polakom, że posiadają takie manifestacje jak choćby Marsz Niepodległości, w którym uczestniczył w 2017 roku. "Widziałem tłumy patriotów, widziałem jak dumnym narodem jesteście i jak rozumiecie swoją historię. Walczycie o swoją kulturę. My już to straciliśmy. Kiedy przypominam sobie ten marsz, to nawet teraz mam gęsią skórkę. Widzę też, jak wiele straciliśmy w Wielkiej Brytanii" – przyznaje w rozmowie z portalem.

Robinson tłumaczy, że pokolenie młodych Brytyjczyków jest całkowicie zagubione, pozbawione tożsamości narodowej. Dlatego też jego wizyta w Polsce była dla niego tak ważna. Działacz zapewnia, że będzie chciał wrócić do naszego kraju w listopadzie.

Chcą mnie złamać

Aktywista jest przekonany, że w najbliższym czasie może ponownie znaleźć się za kratami. Robinson twierdzi, że jest ścigany za to jedynie, że informuje opinię publiczną o zbrodniach muzułmańskich napastników, złodziei, gwałcicieli.



– Chcą złamać mnie psychicznie i zniszczyć finansowo. Ale to im się nie uda – zapewnia w rozmowie z wpolityce.pl

