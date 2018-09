– Nazwałam ten program „Bezpieczeństwo Krakowa 2.0. – zaczęła konferencję kandydatka na prezydenta Krakowa, Małgorzata Wassermann. – Pierwsza kwestia to sprawa monitoringu. Wszyscy wiemy, że w Krakowie brakuje sprawnego systemu monitoringu, który byłby tak skonfigurowany, że obejmowałby całe miasto podzielone na sektory i miałby odbiór online i jedno centrum, w którym byłoby do bieżącego odczytu. W Krakowie jest kilkaset kamer, ale nie są one kompletnie zintegrowane ze sobą, są w przypadkowych miejscach i to powoduje, że w Krakowie dochodzi do takich zdarzeń jak smutny fakt zaginięcia Piotra Kijanki – tłumaczyła Wassermann. Jak podkreśliła kandydatka, chciałaby, aby "wszystkie szkoły posiadały kamery". – To jest związane z bezpieczeństwem naszych dzieci, przyszłych pokoleń. To jest bardzo ważny problem – dodała.

– Druga rzecz to kwestia IX komisariatu w Krakowie. Mamy 8 komisariatów. Od wielu lat nic w tym zakresie się nie zmieniło, miasto się rozrosło. Mamy wyż demograficzny, wielu turystów, stąd dwie propozycje. Jeżeli zostanę prezydentem, przekażę teren pod budowę nowego komisariatu i mam nadzieję, że ministerstwo uwzględni to w swojej mapie komisariatów – tłumaczyła Wassermann.

– Obecnie rząd PiS jako priorytet stawia kwestie związane z bezpieczeństwem naszych małych ojczyzn, osiedli, dzielnic, miast. PiS realizuje plan modernizacji służb mundurowych – mówił podczas konferencji sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker.

– W takich sytuacjach, gdzie samorząd będzie współpracował z rządem, gdzie jest wola choćby przekazanie nieruchomości pod budowę kolejnych posterunków i komisariatów, to będzie ułatwiona współpraca i w tych miejscach komisariaty będą musiały powstać – dodał polityk.