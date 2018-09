OD RZECZY: Turbosłowianie, cenzura i kartki na przeloty

Galeria:

Od Rzeczy - Memy 28.09.2018



1. Prof. Matczak w natarciu

"A ten wpis zapamiętajcie. Mnie zamurowało. Brak jakichkolwiek hamulców. Profesor prawa, radca prawny, ekspert fundacji Batorego..." – napisał Maciej Wąsik, zastępca koordynatora służb specjalnych. To jedna z wielu reakcji na skandaliczny wpis prof. Marcina Matczaka z UW, który groził, że będzie się mścił na córce swojego adwersarza, popularnego blogera "Matki Kurki".

2. Sąd uniewinnia oskarżoną. Powód? Sytuacja w Polsce

Podczas pamiętnego wystąpienia 8 marca Joannie Jaśkowiak (żonie prezydenta Poznania) puściły nerwy i wszyscy zebrani mogli usłyszeć kilka niecenzuralnych słów. – Słowa Joanny Jaśkowiak były zapewne słyszane przez dzieci, co jest oczywiście złem, ale znacznie większym złem jest to, co się dzieje teraz w Polsce – mówił sędzia Sławomir Jęksa, uzasadniając w ten sposób wyrok uniewinniający żonę prezydenta Poznania. Hmm czy totalna strona cały czas jest zadziwiona, że ludzie nie chcą bronić sądów?

3. Turbosłowianie Smarzowskiego

Wybitny Słowianin Wojtek Smarzowski ogłosił, że rozważa nakręcenie filmu o naszych przodkach. Słowianach znaczy się. Argumentuje to tym, że chciałby pokazać, że „byliśmy tu przed chrztem”. Pewnie że byliśmy. Wielka Lechia sięgała od Imperium Rzymskiego po Ocean Spokojny. Później paskudny kościół zbarbaryzował te tereny, a Wieczne Imperium Lechitów sięgające korzeniami Aleksandra Wielkiego skurczyło się do rozmiarów małego zaściankowego kraiku pełnego księży-pedofilów. Kto nie wierzy niech wejdzie na You Tube. Tam wszystko jest opisane. Smarzowski ma świetny pomysł. Wreszcie ktoś opowie prawdę o Słowianach. Szykuje się solidna konkurencja dla Avengersów.

4. Cenzurować to my, ale nie nas

Nasz piękny kraj obiegła straszna wieść, że ponoć w Ostrołęce nie będzie można obejrzeć filmu wybitnego Słowianina Wojciecha Smarzowskiego. Krzykom o cenzurze nie było końca. Tak chyba dla wyrównania rachunku Magdalena Środa z Agnieszką Holland i innymi lewymi osobnikami wystosowały apel do władz kina „Wisła”, aby to nie udostępniało swojej sali Wojciechowi Cejrowskiemu na występ. Zrobiły to oczywiście w walce o wolność, równość i swobodę wszelaką.

5. Biedroniówki

Współpracownik Roberta Biedronia Maciej Gdula zaproponował, aby przeloty samolotowe były reglamentowane. To oczywiste. Przecież nie może tak być, aby każdy latał, ile chce. Mamy nawet nazwę dla takiego rozwiązania – Biedroniówka. Hit na przyszłą kampanię wyborczą. Jedynym problemem może być obecny prezydent Słupska, który ponoć podróżować samolotami bardzo lubi.

6. Piwo dla Niemca, podpiwek dla Polaka

Jak informuje portal wp.pl, popularne piwo Desperados sprzedawane w Polsce ma inny skład niż to sprzedawane np. w Niemczech. Cukier zastąpiono gorszym zamiennikiem – syropem glukozowym. Nie ma innej opcji, trzeba przerzucić się na rodzime produkty. Zdrowie najważniejsze. Może na nietolerancyjnego Ciechana?

7. Kogo się powinien bać Kaczyński?

– Ja nie wiem, czy Kaczyński nie powinien się go bać. On ma więcej władzy niż Kaczyński – przekonywała była premierzyca Ewa Kopacz. O kim mowa? O Zbigniewie Ziobro. Ciekawe co na te rewelacje ma do powiedzenia sami zainteresowani.

8. Gajos ostrzega. Przed czymś…

Janusz Gajos postanowił dołączyć do grona ekspertów od wszystkiego i zabrał głos na temat sytuacji w Polsce. Aktor przekonuje, że „nie jest dobrze” i że „coś się dzieje”, bo ktoś robi coś złego i korzystają na tym jacyś ludzie. Do ostrzeżenia się przyłączamy. Przed złym trzeba ostrzegać.

