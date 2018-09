Kaczyński: Polskie państwo powstało w Wielkopolsce, możecie być dumni ze swojej tradycji

Po odśpiewaniu hymnu, jako pierwszy podczas konwencji PiS w Poznaniu przemawiał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Polityk zaczął swoje wystąpienie od wspomnienia historii Poznania i całej Wielkopolski. – Polskie państwo powstało w Wielkopolsce. Ziemia ta służyła Polsce zarówno w czasie budowy jak i odbudowy państwa – mówił Kaczyński, podkreślając dalej, że mieszkańcy tego regionu mogą być dumnie ze swojej tradycji.

– Możecie być dumni ze swojej tradycji, ale sądzę, że warto tutaj zadać pewne ważne pytanie, kto tę tradycję po 1989 roku kontynuuje. Kto jest patriotyczny, kto dobrze rządzi, kto wprowadza porządek w państwie i porządkuje finanse publiczne – mówił Kaczyński.

– Myślę, że mogę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która najwięcej z tej tradycji zaczerpnęło i realizuje te założenia – dodał polityk.

Kaczyński podkreślił dalej, że chociaż Poznań się rozwija, to miasto mogłoby być zarządzane lepiej i skrytykował politykę prowadzoną przez obecnego prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka. – Krucjata ideologiczna to nie jest zadanie samorządu ani poznańskiego, ani żadnego innego. Żyjemy w wolnym kraju, jak ktoś chce prowadzić krucjatę ideologiczną, to niech się organizuje, niech zbiera środki, ale dlaczego z środków publicznych, w publicznych instytucjach. Naprawdę, to jest niedopuszczalne i to szkodzi Poznaniowi, szkodzi jego szansom rozwojowym. Jaka jest na to rada? Można powiedzieć zmiana. Kto może tę zmianę dzisiaj zapewnić? Prawo i Sprawiedliwość, ale tu konkretnie w Poznaniu Tadeusz Zysk – dodał Kaczyński i zaprezentował kandydata PiS i całego obozu Zjednoczonej Prawicy na prezydenta tego miasta.

